El TSJC confirma l'arxivament de la querella contra Buch per l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat l'arxivament de la querella contra Miquel Buch per la seva participació en l'1-O quan era alcalde de Premià de Mar i president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM).Segons l'alt tribunal, no es pot acreditar que Buch facilités la celebració del referèndum i per això ha decidit arxivar la causa. La Fiscalia acusava el conseller d'Interior dels delictes de prevaricació i desobediència.

