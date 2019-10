Els Mossos revisaran l'actuació de cinc agents de paisà a Viladecans

L'intent de segrest per part de policies a Viladecans és una mostra del nivell d'impunitat al q hem arribat.

->Persona parla amb Mossos a la porta d'un míting de Sánchez, marxa -> minuts més tard uns individus intenten endur-se'l.

Un altra abús q quedarà a twitter?

Responsables? pic.twitter.com/dT1zc3WcLu — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) October 30, 2019

Els Mossos d'Esquadra revisaran l'actuació de cinc agents de paisà aquest dimecres a Viladecans, segons ha avançat SER Catalunya i ha confirmat. Després de la protesta, els policies van intentar identificar un dels assistents a la protesta contra el president espanyol, Pedro Sánchez, que participava en un míting al Cúbic. L'home està acusat de resistència i atemptat contra l'autoritat.L'intent d'identificació va ser gravat en vídeo i ràpidament va circular per les xarxes. A les imatges, primer es veu com el noi parla amb un dels agents dels Mossos que formava part de l'operatiu de blindatge del Cúbic. "Cada cop tindrem més presos i és necessari que algun dia ens defenseu", diu a l'agent.Minuts després, cinc agents de paisà es van dirigir cap a ell i van intentar reduir-lo. Els Mossos asseguren que els policies es van identificar però això contrasta amb la versió del noi. Mentre és a terra i els agents l'intenten immobilitzar els demana que s'identifiquin i demana a la gent del voltant que enregistrin els fets. Al vídeo també es pot veure com almenys una persona que presenciava els fets demana als agents que s'identifiquin. "Jo no he fet res, m'han començat a perseguir", assegurava el noi mentre l'intentaven immobilitzar.A les imatges es pot veure com després del forcejament arriben dos agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra.Fonts del cos defensen aque la revisió de l'actuació dels agents s'emmarca dins els protocols habituals i, per tant, la desvinculen de la investigació interna sobre 15 actuacions policials dels Mossos que va anunciar el Govern.

