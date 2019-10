L'ANC a la Catalunya Central critica que JxCat i ERC fan un «ús partidista» del pla de Lledoners

Les assemblees territorials de l'ANC del Bages, Moianès i Solsonès han fet públic el seu desacord amb les direccions d'ERC i JxCat per l'ús "electoralista" que, segons lamenten, fan del pla de Lledoners. En un comunicat, exigeixen que es reservi aquest espai "només per aquelles accions d'unitat".Els dos partits tenen previst celebrar mítings aquest pont de Tot Sants coincidint amb els dos anys d'empresonament dels líders independentistes. JxCat el farà divendres al vespre mentre que ERC el durà a terme dissabte al migdia. Paral·lelament, els CDR han convocat actes de protesta per "boicotejar" tots dos actes.Després de conèixer que JxCat i ERC faran mítings per separat Lledoners, les assemblees territorials de l'ANC a la Catalunya Central exigeixen a tots dos partits que no facin servir aquest espai "amb finalitats electorals". Segons diuen, el pla de Lledoners hauria de ser "un espai d'unitat i transversalitat perquè, a pocs metres de distància, hi ha empresonats els nostres polítics, els de tots, i els presidents d'Òmnium i l'ANC".Asseguren que en aquest espai les formacions polítiques ja havien organitzat actes per separat, "però no en un format clarament electoral com en aquesta ocasió". "El fet de convocar a actes electorals en què, per definició es tracta de posar de relleu les diferències entre uns i altres i on es contraposaran les accions polítiques i el posicionaments d’uns i altres, ens sembla profundament lamentable i inapropiat", han afegit.Paral·lelament, els CDR han convocat actes de protesta per "boicotejar" tots dos actes. Sota el títol de 'Vergonya de polítics! Diguem-los quina pudor fa', la protesta consistirà en tirar-los paper higiènic. En aquest sentit, les territorials de l'ANC consideren que seria "molt lamentable que, en aquests actes, hi hagués la intenció de boicotejar-los per part de persones independentistes indignades perquè els partits venen a posar en evidència la manca d'unitat".

