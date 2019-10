JxCat entra en el cos a cos amb ERC des del primer minut de la campanya

Obertura de campanya de JxCat Foto: JxCat

EN DIRECTE El públic congregat en l'obertura de campanya de @JuntsxCat rep amb un fort aplaudiment i crits de “president” la presència per videconferència de Puigdemont (@KRLS); informen @OriMarch i @VictorrRodrigohttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/7crG4akbdk — NacióDigital (@naciodigital) October 31, 2019

El Centre Tradicionàrius del barri de Gràcia de Barcelona ha acollit aquest dijous a la tarda l'arrencada de campanya de Junts per Catalunya (JxCat). Dels missatges se n'extreu que hi haurà dos principals adversaris en campanya: ERC, pel seu vot "a canvi de res" en la investidura fallida de Pedro Sánchez, i el PSOE, per la repetició electoral i l'actitud cap a Catalunya des que es van trencar les negociacions el mes de febrer.Puigdemont, rebut amb l'entusiasme habitual per part dels assistents, ha assegurat que "tota Europa ha vist que qui ha posat línies vermelles i ha bloquejat la política espanyola ha estat el PSOE i tots els seus aliats". "Espero que hagi quedat clar que votar Sánchez no ha servit de res. Ara ja no toca fer això, sinó una altra cosa", ha apuntat l'expresident de la Generalitat, referint-se al suport "a canvi de res" d'ERC als socialistes espanyols expressat amb un abstenció el mes de juliol."Els hem d'anar a portar un prou enorme", ha reflexionat el dirigent independentista, en referència a la sentència i també a les topades competencials amb l'Estat. "Els hem de tornar el cove ple d'indignació i d'exigència. S'ha acabat el bròquil", ha determinat el president del Consell per la República, erigit de nou en potagonista de la campanya. El clma d'unitat és constant, però també els retrets als socis de Govern.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha apuntat que el conflicte és "polític", tal com van acordar amb Pedro Sánchez en la trobada a la Moncloa del 9 de juliol del 2018. En la següent trobada a Pedralbes es va seguir en aquesta línia, però després el govern espanyol es va "aixecar de la taula" quan la figura del relator va generar discrepàncies. "Ens ha d'explicar per què ha volgut anar a noves eleccions. Nosaltres continuem a la taula de diàleg", ha ressaltat el dirigent independentista.Torra ha volgut agrair a Borràs que hagi estat una "veu clara i lliure de compromisos" a Madrid. "Ha estat la veu que ens ha representat a tots, i per això hem anat amb la cara ben alta a les eleccions. Tornarà a insistir en els punts que ella ha insistit sempre: l'autodeterminació i els drets civils i socials. Necessitem els millors ambaixadors a Madrid perquè sou l'adversari a abatre", ha destacat el president, referint-se als candidats. "No ens arronsarem. Plantem cara", ha resumit el president.Els presos han tingut presència en el míting, amb talls de veu de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn emesos mentre es projectaven imatges seves. Elsa Artadi, cap de files de JxCat a Barcelona, ha fet un discurs irònic en el qual ha demanat un aplaudiment a Sánchez per donar l'oportunitat a la formació nacionalista per tenir un bon resultat a les urnes. "El PP i el PSOE són exactament el mateix", ha destacat Artadi, que li ha retret que no hagi agafat el telèfon a Torra."Vol silenciar el Parlament i les universitats catalanes. Ens vol acusar de terrorisme a tots nosaltres. Es congratula d'una sentència que condemna dones i homes innocents a cent anys de presó. Com pot ser que un partit independentista estigui disposat a fer-lo president a canvi de res? Prou de passar vergonya de polítics catalans que van a Madrid i no defensen Catalunya", ha reflexionat la regidora i diputada. Les noves eleccions, ha indicat, han de servir per votar i "seguir avançant".El manifest situa JxCat com a força "insubornable" per aconseguir la independència. L'han llegit membres de la candidatura com ara Meritxell Lluís, Francesc de Dalmases, Míriam Nogueras i Roger Español, candidat al Senat per Barcelona i fitxatge estrella de la llista. "Junts vam fer l'1-O, junts ens mobilitzem massivament i som capaços de sacsejar l'Estat", ha apuntat Español, que ha llegit la part de la unitat inclosa en el manifest, que també es compromet amb la no-violència.El text, que complementa el programa electoral que es va aprovar a les eleccions de l'abril, serveix per situar les línies mestres de JxCat en aquesta campanya electoral. L'autodeterminació torna a aparèixer com a element central, i també rebrota el dèficit fiscal perquè també és un "dèficit social".En l'anterior convocatòria, tres presos polítics encapçalaven les llistes de JxCat. Es tractava de Sànchez -Barcelona-, Turull -Lleida- i Rull -Girona-. A Girona s'hi va situar Jaume Alonso-Cuevillas, que ara és el número tres per Barcelona darrere de Borràs i Míriam Nogueras. La llista gironina l'havia d'encapçalar Quim Forn, exconseller d'Interior i empresonat fa dos anys, però la inhabilitació, com a la resta dels seus companys a Lledoners, li ho ha impedit. La cap de cartell a Girona és Mariona Illamola, professora a la universitat de la ciutat, i Sergi Miquel repeteix com a número dos a la demarcació.Els nacionalistes, en ple procés de reordenació, van obtenir set escons i 497.638 vots. Quan va arrencar la legislatura, el 21 de maig, amb la sessió fundacional del Congrés, els presos escollits a les urnes -Sànchez, Rull i Turull- van poder prendre possessió de l'escó, però al cap de dos dies van ser suspesos per part de la mesa de la cambra baixa. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va fer cas a l'informe dels lletrats i els va suspendre en tant que processats per rebel·lió. Finalment, però, els tres han estat condemnats per sedició a penes d'entre nou i dotze anys de presó.Les enquestes apunten que el millor dels escenaris de JxCat seria quedar-se amb els set diputats actuals -tres per Barcelona, dos per Girona, un per Tarragona i un per Lleida-, que a l'abril no van ser suficients per tenir grup parlamentari propi. Els presos tenen un paper rellevant en la imatge de campanya, i divendres seran els protagonistes -malgrat la seva absència per la situació de presó- del primer gran acte cap al 10-N: un míting a l'esplanada de Lledoners per commemorar el segon aniversari de l'entrada a Estremera dels membres del Govern que van impulsar el referèndum de l'1-O.

