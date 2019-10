Junqueras demana als CDR que no boicotegin l'acte d'ERC a Lledoners

Carta d'Oriol Junqueras als CDR

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat a través d'una carta als CDR que no boicotegin l'acte que el partit té previst celebrar aquest dissabte a l'esplanada del Centre Penitenciari de Lledoners just el dia en què es compleixen dos anys del seu empresonament. Es tracta del míting central que celebrarà la formació durant aquesta campanya, en el qual hi intervindrà la cúpula de la formació, a més del candidat Gabriel Rufián. Els CDR han convocat protestes tant per l'acte que celebra JxCat aquest divendres com pel que celebrarà ERC dissabte. Junqueras subratlla en la seva missiva que a l'acte hi haurà molts dels seus amics i la seva família i recorda també que és l'aniversari del seu fill Lluc. "És l'aniversari del meu fill i li fa molta il·lusió repetir l'acte que ja vam fer l'any passat i en què ell i la seva germana van sentir la meva veu a través dels murs", diu Junqueras a la carta.El líder d'ERC es mostra convençut que l'acte serà "un èxit" com l'any passat i que els CDR hi "col·laboraran". Tot i això, els Comitès de Defensa per la República han fet una convocatòria una hora abans de l'inici del míting tot demanant als participants que portin rotlles de paper higiènic i mostrar el rebuig a la divisió. "Vergonya de polítics, diguem-los quina pudor fan", és el lema de reclam dels cartells que estan difonent, on també lamenten que els partits vagin al pla de Lledoners a "esgarrapar quatre vots".

