Twitter prohibeix els anuncis polítics a la seva plataforma arreu del món

Més cops internacionalment...

Per Just el 31 d'octubre de 2019 a les 15:56 0 0

No hi ha suport internacional per als alderulls que hi ha a catalunya, negació del Puigdemont per entrar al Canada, vigilats i rastrejats els movils, ara una plataforma de missatgeria arreu del mon, no admet missatges polítics, sembla un atac mundial contra la independencia de catalunya... I ara que...???