El PSC dona suport a una moció de Cs a la Diputació de Barcelona contra «l'independentisme violent»

El ple de la Diputació de Barcelona ha rebutjat aquest divendres una moció de Ciutadans que condemnava "l'ús de la violència amb finalitats polítiques", en relació a les protestes de les darreres setmanes contra la sentència de l'1-O, així com agraïa la tasca dels cossos policials estatals i dels Mossos d'Esquadra -per aquest ordre- "contra l'independentisme violent".La moció ha estat derrotada amb els vots en contra d'ERC, Junts per Catalunya i els comuns. Hi han votat a favor, a més de Cs, el PSC -que governa a la corporació amb JxCat- i el PP, i s'hi ha abstingut Tot per Terrassa.Ciutadans ha destacat en les seves xarxes que la moció rebutjada condemnava la violència i agraïa la tasca policial. Però ha omès un altre punt significatiu: la iniciativa també condemna la "irresponsable actitud d'alguns polítics que persisteixen en buscar la divisió, la radicalització i el qüestionament permanent de les institucions de l'Estat, la seva legitimitat i independència".Aquest punt de la moció, així com el seu plantejament, es refereix al manifest presentat el passat 1 d'octubre per partit i entitats independentistes que defensava la "desobediència civil i institucional" com a instrument per "defensar els drets civils, polítics i socials que puguin ser lesionats".

