Abascal busca a Catalunya el vot dels socialistes decebuts pels «traïdors» Iceta i Montilla

Astúries i Catalunya. En la campanya de els eleccions del 28-A, el líder de Vox, Santiago Abascal, va encetar la seva campanya a Covadonga, on hi ha la tomba de Don Pelayo, bressol de l'Espanya mítica. Aquest cop, Vox ha decidit començar-la a Catalunya, on segons el partit, Espanya s'està jugant el seu futur. Abascal ha convocat els seus simpatitzants a la Farga de l'Hospitalet, després d'haver intentat fe-ho a Barcelona, una opció que, segons la formació, va ser frustrada per l'alcaldessa Ada Colau, que va deixar passar el temps sense respondre a una petició per fer el míting en un espai públic.Santiago Abascal ha desfermat l'entusiasme dels seus a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, on ha congregat unes 1.500 persones. Ha furgat en el vot obrer que es pot sentir decebut amb els socialistes i ha dit que és a l'àrea metropolitana on es veu millor "l'autèntica traïció del PSC" als espanyols de Catalunya. "El PSOE va dir que els defensaria", etzibant contra els "traïdors Maragall i Montilla, i aquest ballarí frívol d'Iceta".Abascal ha acusat els socialistes i els nacionalistes per haver apostat per una "immigració massiva no hispana, perquè no vinguessin persones que sabessin castellà". Abascal ha reclamat que "els espanyols han de tenir prioritat en l'accés a les ajudes públiques".El seu discurs ha estat interromput contínuament per crits de "¡Viva España!" i "¡Puigdemont a prisión!". S'ha referit als "traïdors" de la Moncloa per haver prioritzat "desenterrar un mort", el que significa "desenterrar els odis". Ha afirmat que "vivim les hores més greus que han viscut els espanyols en les darreres dècades".El líder de Vox ha afirmat que "faran falta dècades per refer tot el que han destruït aquests canalles" perquè Catalunya "viu una emergència nacional". Ha repetit que es viu un "cop d'estat permanent". La Generalitat està en "rebel·lia" i la primera decisió que adoptaran, el dia 11 de novembre, si guanyen, és ordenar la detenció de Quim Torra, "el capo dels CDR".Ha criticat l'"abandonament" dels magistrats del Suprem, "com si aquí només hi hagués hagut un problema d'ordre públic, com si s'haguessin equivocat el rei, el jutge Llarena i el fiscal Maza". Una al·lusió que ha desfermat els aplaudiments del públic.Ignacio Garriga, el cap de cartell per Barcelona i diputat electe en les eleccions del 28-A, ha escomès contra el "separatisme", que és "odi", mentre que "Espanya és amor". Ha dibuixat un panorama desolador, en què "els empresaris abandonen Catalunya", hi ha "immigrants que roben i violen", mentre els governants independentistes desatenen les necessitats del poble. "Nosaltres mai us abandonarem. Estaré sempre aquí per defensar els vostres drets". Garriga ha acabat el seu discurs amb les paraules amb què sol fer-ho sempre: "Que Déu us beneeixi".L'advocat Juan José Aizcorbe, número dos per Barcelona, ha explicat que volien fer el míting a la plaça de Sant Jaume, però no ha estat possible per l'oposició d'Ada Colau. Tampoc ha estat viable el Palau de Congressos. Aizcorbe s'ha queixat de la manifestació convocada diumenge per Societat Civil Catalana, en què se'ls va voler "expulsar". Ha dit que no esperaven res del PSC, però que els ha sorprès els intents de Ciutadans i el PP per fer-los el buit.

