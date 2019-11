Vox, contra la immigració... no hispana

L'atac furibund al "separatisme" serà un motiu central de la campanya de Vox, tant a Catalunya com a l'estat espanyol. Però no serà l'únic. En el míting d'inici de campanya, celebrat a la Farga de l'Hospitalet, el líder del partit ja va donar moltes pistes de l'altre tema central, que els estrategs de Vox consideren que els pot donar molts fruits: la immigració. Però no tota: només la "no hispana". I és que hi ha immigrants, i immigrants.El combat contra la "immigració massiva" ha compartit protagonisme en el primer acte de campanya amb l'atac frontal contra l'independentisme i aquest "cop d'estat permanent" que segons Santiago Abascal els governants de la Generalitat estarien perpetrant. El líder del partit ultra va llançar una acusació als socialistes i als sobiranistes per haver portat a Catalunya una "immigració massiva no hispana, perquè no vinguessin persones que sabessin castellà".Abascal va dir que s'havia preferit que vinguessin persones "no d'Amèrica Llatina sinó de l'est" i altres llocs. D'aquesta manera, establia prioritats respecte a la immigració en funció de la seva procedència. La diferència ja no és només entre immigració legal i il·legal, sinó que, posats a "triar", cal prioritzar els immigrants hispans.El líder de Vox, rebut ahir en olor de multituds a l'Hospitalet, va emprar també una particular versió de l'America first de Donald Trump: "Els espanyols han de tenir prioritat en l'accés a les ajudes públiques". D'aquesta manera, el seu discurs més tradicional i que delata la procedència de molts dirigents de Vox (sorgit d'una escissió al PP basc), centrat, a banda del missatge nacionalista espanyol, en l'atac als impostos i a la política fiscal, deixa pas cada vegada més a altres aspectes més "socials", furgant en els efectes de la crisi econòmica i els problemes de cohesió.Ahir, a L'Hospitalet, va reclamar el suport dels decebuts del socialisme. En un moment detrerminat, va dir que no havien vingut a demanar el vot "de la dreta, o del centredreta", sinó de "tots els espanyols". El focus, però, estava en aquesta àrea metropolitana que el socialisme ha "traït". No només per complicitat amb el separatisme, segons ell, sinó perquè ha postergat els autòctons per beneficiar els de fora. Per més inri, en el cas de Catalunya, a més, han prioritzat els "no hispans".

