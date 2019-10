Llibertat amb càrrecs per a la Xènia, detinguda i empresonada la primera setmana de protestes

Té 22 anys. Apallissada i detinguda per manifestar-se pacíficament. Fins 10 hores després no li han permès trucar la seva família. On anirem a parar?!!! pic.twitter.com/VS73PzbhS7 — Sara Riera (@sararieralopez) October 19, 2019

El jutjat ha decretat aquest dijous llibertat amb càrrecs per a Xènia Garcia, la noia de 22 anys de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) que va ser detinguda el divendres 18 d'octubre al carrer Jonqueres de Barcelona, en una actuació que va circular en vídeo per las xarxes, i que molts van considerar almenys com a desproporcionada.La Xènia estava ingressada a la presó de Wad-Ras, i la seva família havia acusat els cossos policials de manipular proves per a la seva detenció , així com d' "apallissar-la" Amb aquesta decisió judicial, continuen empresonades 26 de les 28 persones detingudes en les protestes contra la sentència per als quals els jutjats van decretar presó. Fa tres dies va ser alliberada la primera d'aquests 28 empresonats , la Paula, una noia de 23 detinguda, com la Xènia, el dia de la vaga general.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor