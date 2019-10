Abascal inaugura, Borràs reivindica, Casado dissimula i debat sense preguntes

ha obert la campanya de Vox a L'Hospitalet de Llobregat. Els ultres estan tranquils i pensen que fins i tot poden augmentar la seva representació a Catalunya gràcies a la desfeta que s'augura a Ciutadans. Ells reclamen -amb raó- que es reconegui que s'ha imposat la seva línia, la més dura, per afrontar el procés català. Abascal obre i Pedro Sánchez la tancarà a Barcelona divendres vinent.És una constant en el discurs de Junts per Catalunya i, a falta d'entesa per presentar-se junts i d'unitat estratègica, la candidatura de Laura Borràs intenta treure'n rèdit usant-la com a arma llancívola contra ERC i la CUP, que segons diuen són els que la frusten a tots els nivells. Aquest dijous ho ha repetit al míting a Gràcia la candidata i companys seus com Roger Español o Elsa Artadi. És cert que les formacions d'esquerres no han volgut compartir llistes amb l'espai postconvergent, però també ho és que tots plegats s'hi podrien haver posat millor per tancar un acord de mínims en temes com l'amnistia o l'autodeterminació, que defensen les tres llistes amb el mateix compromís. La unitat electoral és més còmoda i desactiva tensions però també expulsa vot als extrems, tal com es va constatar el 2015 quan CDC i ERC van fer Junts pel Sí i això va donar molts vots a Unió -que es va quedar a les portes del Parlament- i a la CUP, que va aconseguir 10 escons clau per apartar Artur Mas, que és qui més va exigir unitat amb els republicans.. Així ha sortit al pas Pablo Casado d'una denúncia formulada per Més País, la candidatura d'Íñigo Errejón, contra el PP. La raó? Un empleat d'una de les agències de publicitat que treballa pel PP ha creat una pàgina a Facebook, a la que s'aboquen milers d'euros per fer-la arribar al màxim número de votants, en la qual l'administrador, fent-se passar per una persona d'esquerres, dóna arguments als electors progressistes per quedar-se a casa el dia 10. És difícil de demostrar, d'acord, però normalment ningú fa una cosa així si no hi ha un interès al darrere. O vostè sí?Una setmana de campanya i. L'Acadèmia de la Televisió convoca el principal que es farà a Espanya i que reunirà el dilluns a la nit Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado, Albert Rivera i Santiago Abascal. Per increïble que sembli l'Acadèmia, un terreny en teoria neutral, ha proposat que els presentadors, Ana Blanco (TVE) i Vicente Vallés (Antena 3), no puguin fer preguntes als caps de llista. Aquell dia, però, a Catalunya estarem molt pendents de la visita de Felip VI pel desè aniversari de la Fundació Princesa de Girona a Barcelona. Hi ha dos debats de segon nivell que també poden tenir certa gràcia, d'una banda el de TVE demà al vespre on, a més dels cinc grans partits espanyols -que hi acudiran amb segones espases-, hi haurà ERC i el PNB i de l'altra un "debat de dones" que dijous dia 7 es farà a la Sexta. A TV3 i Catalunya Ràdio el debat amb els set partits amb representació al Congrés per Barcelona serà dimarts i el presentarà el director de la cadena, Vicent Sanchis.

