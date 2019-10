El govern espanyol fa servir la llei de seguretat nacional per frenar la «república digital»

L'ofensiva jurídica del govern espanyol contra la Generalitat ha entrat en una nova fase aquest dijous després de l'elaboració d'un decret llei que pretén actuar contra el que l'Estat anomena "república digital" catalana. La vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, ha assegurat que el reial decret es basa en la llei de seguretat nacional per actuar contra la iniciativa de la Generalitat sobre identitat digital , presentada fa unes setmanes pel president Quim Torra i el conseller Jordi Puigneró."Hi ha situacions en l'ordre quotidià de les nostres vides en el qual s'ha de reaccionar com abans millor", ha recalcat Calvo, que ha indicat que hi ha "democràcia cada dia" encara que l'executiu estigui en funcions. Segons ha explicat Pedro Sánchez en una entrevista a Onda Cero al matí, el decret "garanteix que el desenvolupament digital estigui garantit per l’Estat" i obligarà totes les administracions de l'Estat a utilitzar servidors ubicats a Europa, i no a "paradisos digitals". Es tracta, segons Sánchez, d’evitar un "ús espuri" de les dades "com tenim una intuïció que està fent la Generalitat"."Hem de conèixer d'on surt la informació i amb quina finalitat la fan servir", ha destacat Calvo, que ha dit que cap dels estaments estatals pot operar amb servidors de fora de la Unió Europea (UE). "S'ha d'actuar per defensar els interessos generals d'aquest país", ha recalcat la vicepresidenta del govern espanyol, que ha anunciat que l'Advocia de l'Estat defensarà els policies que aquestes dies estan actuant a Catalunya davant les "amenaces" o "lesions" que puguin haver patit durant els aldarulls.El govern espanyol en funcions segueix mantenint la mesa del Parlament en el punt de mira. El consell de ministres ha reclamat al Tribunal Constitucional (TC) que obri un incident d'execució contra la mesa del Parlament per haver admès a tràmit la resolució de Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP que torna a posar l'autodeterminació al centre del debat. En cas que el TC consideri que se l'ha desatès, l'executiu espanyol ha apuntat la necessitat que el TC acudeixi a la Fiscalia per prendre mesures contra l'òrgan rector de la cambra catalana, presidit per Roger Torrent.Calvo ha advertit de la possibilitat que s'estiguin cometent "delictes". Al llarg de les últimes setmanes, el govern del PSOE ha posat en el punt de mira tant el Parlament com el Govern per les resolucions aprovades després de la sentència del Tribunal Suprem. Calvo, de fet, ha demanat que no sigui debatuda cap iniciativa relacionada amb la sentència, perquè suposaria anar en contra de la separació de poders.

