La Moncloa insta el TC a acudir a la Fiscalia per actuar contra la mesa del Parlament

El govern espanyol en funcions segueix mantenint la mesa del Parlament en el punt de mira. La reunió del consell de ministres ha reclamat aquest dijous al Tribunal Constitucional (TC) que obri un incident d'execució contra la mesa del Parlament per haver admès a tràmit la resolució de Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP que torna a posar l'autodeterminació al centre del debat. En cas que el TC consideri que se l'ha desatès, l'executiu espanyol ha apuntat la necessitat que el TC acudeixi a la Fiscalia per prendre mesures contra l'òrgan rector de la cambra catalana.Així ho ha explicat la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, que ha advertit de la possibilitat que s'estiguin cometent "delictes". Al llarg de les últimes setmanes, el govern del PSOE ha posat en el punt de mira tant el Parlament com el Govern per les resolucions aprovades després de la sentència del Tribunal Suprem. Calvo, de fet, ha demanat que no sigui debatuda cap iniciativa relacionada amb la sentència, perquè suposaria anar en contra de la separació de poders.

