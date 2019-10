El programa «Adolescents iCat» arriba al 33

Després d'un any a la graella d'iCat i dos mesos d'emissió a Catalunya Ràdio,posa un peu al Canal 33. Els dies 2 i 3 de novembre a les 21.30h, el programa s'estrena al 33 amb dues entrevistes, al youtuber badaloní CdeCiencia, divulgador amb més d'un milió de seguidors, i al cantant sevillà Beret, amb cançons que sumen milions de reproduccions a YouTube. Adolescents iCat és una iniciativa del portal Adolescents.cat , associat aEl projecte s'ha fet un lloc entre l'audiència més jove dels mitjans de la CCMA, amb una mitjana d'edat de 23 anys, i ha aconseguit 3.250.000 visualitzacions a YouTube. El programa, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Joan Grivé, va començar la seva emissió el 18 de novembre del 2018 amb el lema "Entre hormona i hormona, neurona" per fer referència a l'audiència millennial. Deu mesos després, el setembre de 2019, Adolescents iCat passava a ser diari i a emetre's des de l'estudi d'iCat, amb públic inclós, i a Catalunya Ràdio.Ara, el projecte ha fet un pas endavant i la seva versió televisiva obrirà la programació dels dissabtes i diumenges del 33. A més, farà una selecció de mitja hora amb l'entrevista i els temes de més interès de la setmana. El programa també interactua amb oients i usuaris a través de les xarxes socials i s'emet a YouTube.L'equip està encapçalat per Roger Carandell, Juliana Canet i Joan Grivé, i inclou també Pol Gise, Long Li Xue, Marta Montaner, Bru Esteve i Miquel Castany. El programa fa un seguiment diari de l'actualitat, tot aprofundint en aquelles temàtiques que interessen més al seu públic.El programa és una combinació de continguts que va de l'entreteniment a la informació de servei, passant per l'educació i els valors, i té el plat fort en una entrevista amb algun convidat de referència per al públic jove.

