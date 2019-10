Centenars d'estudiants es manifesten a Barcelona en el segon dia de vaga a les universitats

Prop d'uns 500 estudiants participen a la manifestació convocada pel Sindicat d'Estudiants de Barcelona amb el lema "Som la revolució". La manifestació ha sortit des de la plaça Universitat, on els estudiants de la "Generació 14-O" mantenen l'acampada indefinida iniciada aquest dimecres, i ha avançat fins a la plaça de Catalunya. entre càntics independentistes, contra els cossos policials i a favor d'una vaga general.Posteriorment, la marxa ha baixat per la Via Laietana i ha arribat a la plaça de Sant Jaume entre crits de "Buch dimissió", adreçats al conseller d'Interior. La portaveu del Sindicat d'Estudiants ha cridat a la mobilització fins a "tombar el règim del 78", i ha denunciat que els "hereus del franquisme" volen aixafar la "voluntat popular".Aquest dijous és el segon dia de vaga a les universitats, en resposta a la sentència de l'1-O i en protesta per l'actuació policial durant les mobilitzacions, ja que diversos dels detinguts són estudiants universitaris.La marxa ha estat organitzada pel Sindicat d'Estudiants, que ha convocat vaga als centres fins a avui. En canvi, el SEPC ha convocat una aturada indefinida fins a aconseguir una avaluació única que permeti als estudiants seguir les mobilitzacions.

