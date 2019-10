La Fiscalia demana a Llarena que activi noves euroordres contra Comín, Puig i Ponsatí

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat al magistrat Pablo Llarena que activi noves euroordres contra els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig. El ministeri públic vol que Bèlgica i Escòcia els extradeixin a Espanya pels delictes de sedició i malversació, en el cas de Comín i Ponsatí, i per malversació i desobediència, en el cas de Puig.La Fiscalia emplaça el jutge a emetre també ordres de detenció internacional per si marxen a algun país de fora de la UE. En un primer moment, just després de saber-se la sentència del procés, Llarena va emetre una euroordre només contra Carles Puigdemont pels delictes de sedició i malversació, els mateixos pels quals el Suprem va condemnar els presos polítics. La justícia belga va ajornar la vista per estudiar el cas al 16 de desembre.

