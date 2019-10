Condemnats a 10 i 12 anys cinc dels sis acusats de violar en grup una menor a Manresa

L'Audiència de Barcelona ha condemnat per abús sexual i no per agressió cinc acusats de la violació en grup d'una menor de 14 anys a Manresa el 2016 . La sentència, a la qual ha tingut accés l'ACN, els imposa penes d'entre 10 i 12 anys de presó. A més, absol un altre jove jutjat pels mateixos fets. Hi havia un setè jove acusat per un delicte d'omissió de socors que també ha quedat absolt.En l'últim moment, la fiscalia havia decidit elevar a agressió sexual l'acusació contra els sis processats per violar la noia, que llavors tenia 14 anys, en la línia del que havia mantingut des de l'inici l'acusació particular. L'Audiència, però, ha descartat aquest delicte i ha imposat una pena de 12 anys de presó per a dos dels acusats, i una de 10 per a tres més.La fiscalia va decidir finalment demanar per als acusats penes de presó d'entre 14 i 15 anys. Per la seva banda, l'acusació particular en reclamava entre 15 i 20, mentre que la defensa sol·licitava l'absolució dels acusats.Els fets van tenir lloc el 26 d'octubre del 2016 en una festa de Halloween celebrada en una fàbrica abandonada de la capital del Bages, situada en una zona aïllada prop del campus de la zona universitària. El principal acusat, que coneixia la víctima, l'hauria dut a un lloc apartat i l'hauria violat. Després hauria animat els altres a fer-ho per torns.En un inici, la fiscalia, que sempre ha donat crèdit a la declaració que la menor va fer durant la instrucció, acusava els autors d'un delicte d'abús sexual, però va elevar l'acusació a delicte d'agressió sexual després d'escoltar el testimoni de la víctima i de l'amiga que va alertar que l'havien violat sis nois.

