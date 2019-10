A presó la dona que va protagonitzar una baralla per robar al Mercadona de Cerdanyola

Envien a presó la dona que la setmana passada va protagonitzar una baralla en un supermercat de Cerdanyola del Vallès per robar diferents productes. La dona es va enfrontar a fins a vuit treballadors. El passat dilluns 28 d'octubre els Mossos d'Esquadra van detenir la dona de 32 anys i veïna de Terrassa com a presumpta autora de dos robatoris violents en dos establiments comercials de Mercadona, a Cerdanyola i Barberà del Vallès. Anteriorment, havia comès fets delictius similars a Rubí, Terrassa i Torredembarra.Els dos fets van succeir de la mateixa manera i en dos establiments comercials de la mateixa cadena de supermercats. La dona entrava al supermercat acompanyada d'un nen que portava en un cotxet i d'una altra menor. Un cop dins, amagava en el cotxet diversos productes i intentava fugir per la sortida habilitada sense compra.En els dos casos la dona va ser detectada pels treballadors de l'establiment i la van aturar abans de sortir del local. També en les dues ocasions, la dona, quan es va adonar que no la volien deixar marxar amb els productes sostrets, es va posar agressiva i va insultar i agredir tots aquells que la volguessin retenir.La baralla va acabar quan l'arrestada i els dos menors que l'acompanyaven, després de retornar part del material robat i sense deixar d'empentar i de cridar als treballadors, van aconseguir fugir del lloc. El primer robatori va ser el 9 de juliol a Barberà del Vallès, i el segon, el 23 d'octubre a Cerdanyola del Vallès.

