L'Ajuntament de Castellbell rebutja la sentència del procés malgrat la majoria absoluta del PSC

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar (el Bages) ha aprovat aquest dijous al matí la moció de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra els nou líders independentistes malgrat que el PSC té majoria absoluta en el plenari.La moció presentada per ERC i JxCat ha tingut el vot favorable dels regidors d'aquestes dues formacions, però dels sis regidors del PSC, quatre no han assistit al ple extraordinari i els altres dos, entre els quals l'alcaldessa de la població, Montserrat Badia, no han emès el seu vot per considerar la moció "més emocional que política".D'aquesta manera, la moció ha prosperat amb quatre vots favorables i dues abstencions.

