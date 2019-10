Els grups d'habitatge exigeixen que els edificis públics buits serveixin per reallotjar desnonats

Cedir edificis públic que estiguin buits perquè s'hi puguin allotjar famílies que hagin patit un desnonament. Aquesta és una de les propostes que els grups d'habitatge integrats dins la plataforma Reallotjaments Dignes Ja ha tornat a posar sobre la taula aquest dijous.Al juliol, la PAH ja va ocupar l'Ajuntament de Barcelona per demanar solucions definitives per a les persones desallotjades. L'única solució de què disposen les persones desnonades sense alternativa habitacional són les pensions o albergs. Aquestes infraestructures estan pensades per servir d'allotjament temporal però actualment les persones s'hi estan una mitjana de sis mesos Amb l'ocupació, la PAH va aconseguir que l'Ajuntament, el Govern i l'Estat es comprometessin a crear un gabinet de crisi per intentar trobar solucions. Després de tres reunions -a dues de les quals l'Estat no hi va assistir- ni el consistori ni la Generalitat van oferir solucions a curt termini.L'Ajuntament va apostar pels contenidors marítims del projecte APROP per allotjar les persones desnonades, mentre que la Generalitat va apostar per prioritzar la "producció" de nous habitatges abans de la reutilització d'immobles ja existents.La portaveu de la PAH de Barcelona, Lucía Delgado, i la del Grup d'Habitatge de Sants, Llum Oliver, han avisat que els grups d'habitatge que integren la plataforma "intensificaran" les accions per reivindicar un reallotjament digne per a les persones desnonades a la ciutat.Ho han fet en una roda de premsa davant dels antics jutjats laborals de la ronda de Sant Pere, un edifici que actualment està buit i que segons les entitats podria servir per reallotjar famílies. Actualment n'hi ha 600 que viuen en albergs i pensions després d'haver estat desallotjades de casa seva.Delgado també ha recordat que la plataforma va demanar al juliol a les administracions un cens de solars públic i habitatges buits i encara estan esperant resposta. "No hi ha voluntat política per fer-ho", ha etzibat.Oliver ha valorat que "no hi ha un canvi real" en les polítiques de l'Ajuntament i ha criticat el Govern pel que considera la seva política habitual en matèria d'habitatge. "La Generalitat subhasta i ven tot el patrimoni que té", ha valorat.La plataforma Reallotjaments Dignes Ja, doncs, intensificarà les mobilitzacions amb dos objectius molt clars. El primer, allotjar persones en edificis de l'administració fins que no s disposi d'un parc d'habitatge públic. El segon, "treure l'habitatge de les mans especuladores", en paraules d'Oliver.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor