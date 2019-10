Carta de Cuixart a la PAH: «Lluitar pel dret a decidir-ho tot és una obligació moral»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha enviat una carta [que podeu llegir al final de la notícia] a les Plataformes d'Afectats per a Hipoteca (PAH) del conjunt de l'Estat per agrair-los el seu rebuig a la sentència del judici de l'1-O. "Si desobeir és sedició, serem sedicioses", van expressar les PAH en un comunicat publicat després que es dictés la sentència. "Lluitar pel dret a decidir-ho tot és una obligació moral", els ha contestat ara Cuixart.A la carta, Cuixart assegura que la gent és cada dia més "conscient" del seu "poder col·lectiu". "Ens ho demostreu en l'aturada de cada desnonament i transformant la desesperança en empoderament", afirma. El president d'Òmnium demana no "deixar-se endur per la pena", tot i la condemna que, segons assegura, ha exercit l'estat dels drets fonamentals a través de la "violència institucional".Uns drets que Cuixart insta a exercir-los, sense "deixar-se ningú pel camí". Cuixart conclou la seva carta assegurant que "ho tornarem a fer", "sense por" i amb la "determinació més absoluta".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor