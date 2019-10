Piqué: «Ens vam oferir a rebaixar-nos el sou perquè Neymar pogués venir»

Gerard Piqué ha confessat en una entrevista a la Cadena Ser que la plantilla del Barça es fa oferir a rebaixar-se el sou per tal que Neymar pogués tornar al club. L'oferiment es va fer arribar al president, Josep Maria Bartomeu: "Li vam plantejar que si ens havíem de retocar el contracte ho faríem, perquè sabíem que hi havia la qüestió del fair play financer".D'aquesta manera, els futbolistes van plantejar que el que s'havia de cobrar el primer any es passés al segon, tercer o quart per tal que el crac brasiler tornés a vestir de blaugrana. Finalment el fitxatge no es va produir. El central del Barça, però, ha volgut deixar clar que els jugadors sempre han volgut anar de la mà del club. "Si podem ajudar que el club no tingui aquest problema, a nosaltres no ens feia res", ha ressaltat Piqué.El futbolista ha revelat també que ja van advertir Neymar que s'equivocava marxant al PSG. "Li vam dir que anava a una presó daurada", ha dit Piqué. Ha admès també que el brasiler vol tornar al club i no s'ha volgut pronunciar sobre què pot passar: "En el futbol pot passar de tot".

