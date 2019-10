VÍDEO La CUP «escalfa» pel partit més difícil amb un nou espot electoral pel 10-N

Sota el lema, la CUP ha publicat aquest dimecres el seu espot electoral per les eleccions generals del 10-N. En ell, apareixen les candidates de la formació disputant partit de futbol, cadascuna amb una posició de joc concreta i fent un símil a quin serà el seu paper si aconsegueixen entrar al Congrés dels Diputats Els cupaires debaten la seva estratègia abans d'entrar al "partit", i entre alguns d'ells comencen a sorgir dubtes. El vídeo gira entorn d'aquest debat, a les contradiccions de la formació anticapitalista, que fins ara sempre havia renunciat a presentar-se al Congrés dels Diputats. Entre d'altres, la candidata Mariona Quadrada fa referència als àrbitres "que no xiulen mai res en contra seva" i en la idea que ells no poden "caure" en aquest joc.En l'espot electoral, la formació també ha volgut deixar clar, en paraules de la cap de llista Mireia Vehí , que "aquest equip mai renunciarà als seus principis" i "mai farà joc brut", ja que la seva aposta és fer "el què millor sabem fer".La diputada al Parlament Maria Sirvent i el candidat Albert Botran juguen més el paper del dubte i la por i l'actor convidat, Sergi López, és el personatge que els ajuda a trobar el seu objectiu i els ensenya que "la seva gent" els demana que surtin a guanyar.No és la primera vegada que els anticapitalistes aposten per un vídeo artístic promocional d'aquest estil. A les eleccions al Parlament del 27-S , la formació va publicar un vídeo amb el lema Anaven lents perquè anaven lluny i també es va fer viral a les xarxes socials. Entre d'altres punts, els cupaires feien referència al seu paper al Parlament i al procés català.

