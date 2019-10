​L'exalcalde socialista d'Alacant, Gabriel Echávarri, condemnat per prevaricació

La secció tercera de l'Audiència d'Alacant ha condemnat a vuit anys i mig d'inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació l'exalcalde d'Alacant Gabriel Echávarri (PSPV), que estava acusat de fraccionar contractes de la Regidoria de Comerç, segons informa el Diari la Veu . Una acusació que va propiciar la seva dimissió el 9 d'abril del 2018 i la recuperació de l'Alcaldia per al Partit Popular.La sala imposa, com a cooperadors necessaris del mateix delicte, vuit anys i mig d'inhabilitació a un assessor i set anys d'inhabilitació a la persona que era el cap de gabinet d'Alcaldia, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia (TSJ).Els magistrats consideren provat que els tres acusats –Echávarri i els seus assessors Eduardo Díez i Pedro de Gea– van contravenir conscientment els principis de la contractació relatius a la llibertat d'accés a les licitacions, entre d'altres, pel pagament de nou factures per a publicitar la Gala dels Premis de Comerç del 2016.

