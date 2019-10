Un sindicat de funcionaris denuncia dos gags de TV3 per comparar la policia amb «una banda d'analfabets»

El sindicat CSIF ha presentat una denúncia a la fiscalia per dos gags de TV3 sobre els Mossos d'Esquadra per un delicte d'odi. Es refereix a un esquetx del programa 'Està passant' i a un altre del Polònia. El primer ja va ser denunciat per tres sindicats de Mossos i la Fiscalia ja ha obert una investigació per injúries.El gag del programa dirigit per Toni Soler carrega contra l'actuació policial dels últims dies a Catalunya i inclou imatges de gossos amb cascs de policia o amb projectils de foam. Pel que fa al Polònia, a l'esquetx surt un grup que simula ser Manel que interpreta una cançó i un ball sota el títol Poli band. Segons CSIF, comparen la policia amb una "banda d'analfabets, assetjadors morals, agressius i violents que causen lesions a la ciutadania indiscriminadament".A més, el CSIF, com ja va apuntar la denúncia dels altres tres sindicats, remarca que la idea de dir gossos als policies "no és nova, sinó que ja va ser utilitzada pels cercles paral·lels a ETA" al País Basc. Al seu parer, cap d'aquests gags es pot emparar en la llibertat d'expressió.Aquests són els gags denunciats:

