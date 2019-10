Gortázar (CaixaBank): «Els episodis de violència no convenen als barcelonins, als catalans ni als espanyols»

La situació política a Catalunya ha sobrevolat la roda de premsa de presentació de resultats de CaixaBank a València . El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha desitjat que no es repeteixin imatges com les dels aldarulls a Barcelona, i ha assegurat que "els episodis de violència no convenen ni als barcelonins, ni als catalans, ni als espanyols" i, per tant, s'han d'"erradicar".El responsable de l'entitat financera ha reiterat la postura del banc "basada en el respecte a la llei" i la defensa del "diàleg" per aconseguir "un acord beneficiós" per a Catalunya i Espanya. Segons ha indicat, l'impacte de la "inestabilitat" política a l'economia és "difícil de mesurar", si bé ha afectat el turisme, l'hostaleria i el comerç al detall. En qualsevol cas, ha afirmat "els costos es produirien si la situació es cronifiqués". "Gràcies a Déu Espanya i Catalunya han continuat creixent i esperem que continuïn creixent", ha reblat.Pel que fa a l'impacte directe sobre l'entitat, que va patir desperfectes en algunes sucursals durant els aldarulls, Gortázar ha indicat que "l'activitat bancària de CaixaBank ni s'ha aturat ni s'aturarà" i ha esperat que no es repeteixin "episodis d'aquest tipus".A una pregunta sobre les accions de Tsunami Democràtic dintre d'oficines del banc, ha mostrat el seu respecte per les protestes no-violentes, però ha reafirmat que l'entitat financera compleix "una funció important a Catalunya per quota de mercat".Gortázar també ha remarcat la necessitat d'un govern estable a l'Estat, que al seu parer ajudarà a afrontar la desacceleració de l'economia. "És un clam de la societat que tinguem un govern", ha ressaltat. El conseller delegat de CaixaBank ha repetit dos cops que l'economia espanyola està en "desacceleració, no recessió" i ha anotat que Espanya tancarà l'any amb un creixement de l'1,9% i remuntarà un 1,5% el 2020.En aquest context d'alentiment econòmic, el responsable del banc català amb seu a València ha expressat la seva esperança que després de les eleccions del 10 de novembre "els parlamentaris electes trobin la manera de formar un govern". Gortázar ha afirmat que no preveu un escenari en què es mantingui la impossibilitat de conformar un govern a Espanya.La manca d'acord per formar un executiu estable a l'Estat no és l'únic risc per a l'economia, però, que observa a l'horitzó, atès que també hi influirà el resultat de les negociacions comercials entre els Estats Units i Xina, a més del desenllaç del Brexit. "Pensem que s'arribarà a un acord que eviti un Brexit dur", ha pronosticat.

