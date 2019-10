La «Generació 14-O» passa la primera nit a la plaça Universitat i encara els pròxims dies amb optimisme

⛺MANIFEST ACAMPADA PLAÇA UNIVERSITAT



La generació del 14 d'octubre ens plantem, fem una crida a acampar a la Plaça Universitat de #Barcelona. #Generació14o pic.twitter.com/M4Ffr9ks47 — Acampada Plaça Universitat #Generació14O (@AcampadaUni) October 30, 2019

Acampada indefinida d'estudiants a la plaça Universitat de Barcelona Foto: Albert Alemany

Primera nit superada. Els centenars d'estudiants que des d'ahir acampen a la plaça Universitat han passat la primera nit sense problemes a la Gran Via. Es defineixen com la Generació 14-O i protesten contra la sentència del procés i per un "futur digne". L'origen és la vaga indefinida convocada a les universitats, que ha donat lloc a centenars de joves que s'han instal·lat en aquest punt del centre de Barcelona amb l'objectiu de pressionat per l'amnistia dels presos polítics i la fi de la repressió.Aquest matí ben d'hora l'acampada s'ha començat a llevar. El sol toca des de primera hora del matí sobre les tendes i algun veí ha col·laborat a despertar tots els acampats. "Un home ens ha cridat 'perroflautas'!", comentava rient un dels joves. Ara com ara hi ha centenars de tendes a la plaça Universitat, però els concentrats són optimistes i confien que aquesta nit, la segona, i tenint en compte que demà és festa, s'omplirà totalment la plaça.L'acampada té la voluntat de convertir-se en un "punt de referència" pels joves de Catalunya i esperen que, amb la publicació del manifest per les xarxes socials, la convocatòria agrupi a més manifestants. Aquest és el seu manifest:Ahir a la tarda, els joves van organitzar una assemblea per decidir alguns dels aspectes clau de la protesta. Van organitzar comissions i protocols per saber què fer en cas de desallotjament per part de la policia o d'atacs feixistes. També van discutir sobre la ideologia de la protesta: entre els concentrats hi ha gent de tot tipus, majoritàriament independentistes, però també activistes contra el canvi climàtic o antisistema. Bona part dels joves, però, admet que l'objectiu de la protesta és acabar amb la repressió i té la república catalana com a horitzó.

