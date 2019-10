​Sánchez anuncia un decret contra la «república digital» catalana

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha anunciat en una entrevista a Onda Cero que el Consell de Ministres aprovarà aquest dijous un decret per lluitar contra la “república digital” catalana en què treballa el Govern, perquè “no hi ha independència offline ni online”.Segons Sánchez, el decret "garanteix que el desenvolupament digital estigui garantit per l’Estat" i obligarà totes les administracions de l’Estat a utilitzar servidors ubicats a Europa, i no a “paradisos digitals”. Es tracta, segons Sánchez, d’evitar un “ús espuri” de les dades “com tenim una intuïció que està fent la Generalitat”.Sánchez també ha apuntat que si arriba un moment en què a la societat catalana hi ha més independentistes que no independentistes per a ell “no canvia res”.

