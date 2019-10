VÍDEOS i FOTOS Llencen globus de pintura a la comissaria dels Mossos de Terrassa

VÍDEO Ara mateix la manifestació contra la brutalitat policial a #Terrassa passa pel passeig Vint-i-dos de Juliol on encenen pots de fum; informa @annamiraperich https://t.co/BJwr70M74K pic.twitter.com/cagfMsQ2n7 — LaTorre (@torrepalau) October 30, 2019

VÍDEO Cants de “els carrers seran sempre nostres” a la manifestació de #Terrassa que es dirigeix a la comissaria dels mossos; informa @annamiraperich https://t.co/BJwr70M74K pic.twitter.com/XUBvoG6qRN — LaTorre (@torrepalau) October 30, 2019

VÍDEO Última hora els manifestants tiren globos de pintura a la comissaria dels mossos de #Terrassa i donen per acabada la manifestació; informa @annamiraperich https://t.co/BJwr70M74K pic.twitter.com/vNeLfBhQiq — LaTorre (@torrepalau) October 30, 2019

Tiren pintura a la comissaria dels mossos de Terrassa. Foto: Anna Mira





La capçalera de la manifestació. Foto: Anna Mira





Centenars de joves s'han aglutinat a la protesta. Foto: Anna Mira





La manifestació, a la comissaria dels mossos de Terrassa. Foto: Anna Mira

Desenes de persones s'han desplaçat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Terrassa on han tirat globus de pintura per denunciar la brutalitat policial de les últimes setmanes.Membres del CDR de Terrassa d'Arran, juntament amb altres persones que s'han unit a la protesta, han caminat des de l'Ajuntament de la ciutat fins a la comissaria en una manifestació que ha creuat bona part de la ciutat.Durant el recorregut han cridat consignes a favor de la llibertat dels presos polítics i l'amnistia o també en contra de les "forces d'ocupació". Els manifestants han cantat el cant d'Els Segadors i en acabar han llençat globus de pintura als agents que custodiaven l'entrada de la comissaria, deixant el terra i les parets pintades. Una vegada han culminat l'acció pacífica, s'ha desconvocat i els manifestants han marxat.

