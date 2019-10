​Buch acusa els partits independentistes de no haver preparat «un projecte polític» post-sentència

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha sortit al pas de les veus que li demanen la dimissió per la gestió dels aldarulls post sentència de l'1-O afirmant que el "problema" no és ell, sinó que "no s'ha donat un projecte polític per després de les sentències, que era un compromís que tenien els partits independentistes". Això, ha afirmat Buch en una entrevista a El Punt Avui, ha generat "frustració", per la qual cosa, al seu parer, "tothom ha de revisar si ha pensat mes en el 10-N que en donar resposta a unes sentències que han sigut molt dures".Buch admet que ha valorat "totes les possibilitats", però afirma que ha arribat a la conclusió que "abandonar el barco en un moment com aquest seria una gran irresponsabilitat". Al llarg de l'entrevista Buch defensa el model policial dels Mossos d'Esquadra i el fet que s'hagi anunciat una revisió interna de, de moment, una quinzena d'actuacions. I ho contraposa a la postura del govern espanyol, expressada en boca del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha considerat que no hi havia motiu per analitzar l'actuació de la Policia Nacional."Aquí és on es veuen els dos models. Quan es diu que el poble català i el poble espanyol són diferents ens basem en una sèrie de conceptes i realitats, i avui s'ha mostrat la realitat entre el concepte d'un model policial i l'altre. Nosaltres anunciem que per ser millors ens farem una autoauditoria i l'altra cara de la moneda és que no cal fer cap revisió", ha lamentat.En tot cas, també ha advertit que els aparells de l'Estat estan guanyant el "relat" del que passa a Catalunya, quan ho situen en una qüestió de seguretat ciutadana. "No és un problema d'ordre públic, sinó de sentències", ha reflexionat. "Parlem d'ordre públic i deixem de parlar d'urnes" quan, al seu parer, els aldarulls els causa "una absoluta minoria".Una de les actuacions més polèmiques durant els aldarulls ha estat l'ús de pilotes de goma que ha fet la Policia Nacional, en teoria prohibides pel Parlament de Catalunya al territori català. En aquest aspecte, Buch s'ha alineat amb les tesis del govern espanyol, tot recordant que el Parlament "no ha prohibit l'ús de pilotes de goma".Segons ha explicat, el Parlament va fer una "recomanació" als Mossos, "però no va prohibir les pilotes de goma a altres cossos policials que actuessin a Catalunya". Després d'això, els Mossos es van adaptar al que va dir la cambra catalana "i els altres cossos no perquè no tenen obligació de fer-ho".També ha sortit al pas a les crítiques sobre la utilització de la tècnica coneguda com el carrussel, en què s'utilitzen les furgonetes policials per dispersar manifestants. Buch ha assegurat que la pràctica està en desús, i que la que s'ha dut a terme aquests dies "no s'ha practicat com es practicava antigament".D'altra banda, el conseller d'Interior ha afirmat que es va sentir "sorprès" per les declaracions de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, segons les quals els aldarulls dels darrers dies posen el moviment independentista en el mapa mediàtic."En cap cas va fer esment als centenars de policies que van garantir que les seves marxes es produïssin amb normalitat", ha dit en referència a les anomenades Marxes per la llibertat, que durant tres dies van recórrer diferents indrets del país per acabar en una manifestació multitudinària a Barcelona de rebuig a la sentència de l'1-O."També genera frustració en molts agents veure com hi ha persones que els critiquen per la feina que han fet uns companys. Genera un punt de tristesa veure com hi ha algú que va en contra del cos per valorar unes imatges determinades", ha reflexionat el conseller.

