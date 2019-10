CaixaBank guanya 1.266 milions fins al setembre, un 28% menys per l'ERO

CaixaBank ha guanyat 1.266 milions d'euros del gener al setembre del 2019, un 28,4% menys que el mateix període de l'any passat. La reducció s'ha produït per l'impacte de l'ERO acordat amb els sindicats, que implicarà la sortida de més de 2.000 empleats i ha costat al grup 978 milions.Sense l'impacte de la reducció de personal, l'entitat financera hauria augmentat els guanys un 10,4%, fins als 1.951 milions d'euros, segons ha indicat aquest dijous l'entitat financera durant la presentació dels resultats a València, on es va traslladar la seu social l'octubre del 2017.El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha destacat la millora del negoci bancari, en aconseguir 4,1 milions de nòmines domiciliades, de les quals 721.042 es van donar d'alta durant els primers nou mesos d'aquest any. El banc té 15,6 milions de clients, dels quals el 62,2% tenen la nòmina domiciliada a l'entitat. En total, gestiona 381.136 milions d'euros en recursos dels seus clients.L'entitat ha augmentat la xifra de negoci fins als 609.012 milions d'euros, un 4,4% més; una xifra que reflecteix la millora dels recursos i del crèdit brut als clients. La ràtio de morositat s'ha reduït fins al 4,1%, mentre que els nivells de solvència del banc ha pujat fins a l'11,7%, per sobre dels requeriments regulatoris.Gortázar ha destacat la tasca "social" de CaixaBank, que és l'únic banc de l'Estat amb la màxima qualificació en inversió sostenible atorgada per les Nacions Unides. "Els nostres clients han de saber que invertim amb criteris socials, de medi ambient i de bon govern", ha apuntat el conseller delegat. A més, ha destacat que l'entitat ha emès un bo social de 1.000 milions d'euros per finançar préstecs a famílies i emprenedors, en suport dels objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor