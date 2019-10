​El Tsunami Democràtic insta a desobeir la Junta Electoral el dia de la reflexió del 10-N

El dia 9N, fem-los reflexionar! 📣



El missatge de Tsunami Democràtic al seu Telegram

El Tsunami Democràtic ha publicat un missatge a les vuit del matí al seu Telegram fent una crida a boicotejar el dia de la reflexió, el dissabte 9 de novembre, just abans de les eleccions espanyoles, el diumenge 10 de novembre.En un senzill post, Tsunami Democràtic diu: “El 9-N, fem-los reflexionar. Desobeïm la Junta Electoral”. El moviment insta a tothom a estar alerta a les convocatòries que aniran fent al llarg dels propers dies.Més tard, ha tornat a publicar un altre missatge on insta a organitzar una jornada d’activitats culturals, polítiques i festives, de les 16 a les 22 hores, per reclamar a l’Estat que reflexioni sobre "la condemna del Tribunal Suprem i les desenes de presos polítics i exiliats, la violència policial, la seva incapacitat per dialogar, i com s’utilitza una Junta Electoral per coartar els drets fonamentals".​

