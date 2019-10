​Cuixart fa una crida a «mantenir la persistència i la creativitat»

Jordi Cuixart ha fet una crida a "mantenir la persistència i la creativitat" després de 15 dies de "mobilitzacions intenses" en una carta oberta publicada aquest dijous al web de l'entitat que presideix, Òmnium Cultural (podeu llegir íntegra a sota). Des de la presó de Lledoners, on compleix nou anys de presó per sedició, Cuixart ha recordat que la lluita noviolenta i la desobediència civil s'han mostrat sempre com els "instruments més útils per forçar la negociació i els canvis polítics", i ha demanat al Parlament i al Govern de la Generalitat que, "de manera urgent", vehiculin una resposta a la sentència, "tan transversal i coherent com ambiciosa".El president d'Òmnium Cultural afirma a la carta que són "moments durs per també de molta esperança", i recorda, com ja ho ha fet en altres ocasions, que "no hi ha prou presons per aturar tanta democràcia".Cuixart té també un record per a la resta d'empresonats sobiranistes, inclosos els de les darreres setmanes tant dels CDR com en el marc dels aldarulls per la sentència. I a tots els recomana mantenir-se "serens i units". "No deixeu que us posin la presó a dins", recomana.També anima a convertir els empresonaments i les agressions en "un motiu més per no defallir en la lluita", alhora que alerta que la repressió "continuarà", perquè el "principal objectiu" és "consolidar la retallada de drets i llibertats, també arreu de l'Estat".

Carta de Jordi Cuixart by naciodigital on Scribd

