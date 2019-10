Centenars de manifestants recorren el centre de Barcelona contra a la sentència

Centenars de manifestants recorren aquest dimecres al vespre la Diagonal i altres vies de Barcelona, com el carrer de Balmes i del Comte d'Urgell, en la marxa convocada pels CDR per tornar a rebutjar la sentència del procés. La marxa s'ha iniciat al voltant de dos quarts de vuit del vespre als Jardinets de Gràcia i ha avançat en sentit Llobregat amb el lema "Castanyada contra Espanya".Arran de la manifestació, el trànsit s'ha hagut d'interrompre a la Diagonal en els dos sentits de la circulació, excepte el lateral en sentit Besòs. Els participants s'han adreçat primer fins a la seu dels Ciutadans, al carrer de Balmes, i posteriorment a la del Partit Popular, al carrer del Comte d'Urgell, on han llençat algunes castanyes.Al voltant de tres quarts del vuit del vespre, els manifestants han arribat a la seu de Ciutadans, on ja els esperaven tres furgonetes de la Brimo dels Mossos d'Esquadra. Allà, els participants a la protesta han cridat 'Vosaltres, feixistes, sou els terroristes" i, dirigit als agents, "Fora les forces d'ocupació", "Vergonya em faria ser policia" i "Buch dimissió". S'ha produït algun moment de tensió quan des d'un balcó proper a la seu de Cs un veí els ha llençat aigua. Una mitja hora després d'haver arribat en aquest punt, els manifestants han reprès la marxa pel carrer Balmes.Els manifestants han arribat a la seu del PPC, també custodiada per tres furgonetes dels Mossos i on han llençat castanyes, algun moniato i ous, que han impactat contra la façana. Poc abans de les nou, han abandonat la seu de la formació popular i han baixat pel carrer del Comte d'Urgell. La marxa ha acabat cap a dos quarts de 10 del vespre a la plaça de la Universitat, on alguns dels participants s'han afegit a l'acampada dels estudiants.

