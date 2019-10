Catalunya tindrà un espai dedicat al dol perinatal pioner a tot l'estat espanyol

El Cementiri de Sant Cugat ha creat un memorial dedicat a les pèrdues gestacionals o perinatals. L’objectiu del nou espai és donar resposta a la necessitat emocional de les persones que pateixen aquest tipus de dol, a través d’un punt físic de referència on poder homenatjar i recordar el fill perdut. Segons dades de l'ens, un de cada quatre embarassos acaba amb una mort gestacional.L'espai, que es troba al bell mig del Cementiri de Sant Cugat, a pocs metre de la capella, és pioner a tot l'estat espanyol perquè ofereix als pares l'opció d'imprimir el nom de l'infant en unes estrelles de colors neutres que es disposaran al voltant del monòlit. Consta d’una parcel·la delimitada amb travesses de fusta de pi i protagonitzada per un gran monòlit de pedra natural, a mode d’estela funerària, que porta gravada la inscripció: “A tu i a tots els bebès que ens vau deixar abans d’hora”.Al terra de l’espai, cobert de grava natural grisa, les famílies hi podran anar col·locant les petites estrelles en homenatge al seu fill. Aquest element, fet a base d’àrids, s’elaborarà artesanalment per a cada família que ho sol·liciti i permetrà l’opció d’incorporar les cendres del nadó i de gravar-ne el nom.GIC de Nomber, l’empresa del grup Àltima concessionària del Cementiri de Sant Cugat, ha estat l’encarregada de materialitzar el projecte, que va sorgir de la Fundació Anhel. Aquesta entitat té presència al Vallès des de fa dos anys i treballa per ajudar les famílies que han patit la mort d’un fill abans de néixer o pocs dies després de donar a llum. Així doncs, amb aquest memorial, l'associació vol contribuir a la visibilització i normalització d'aquest dol.L’entitat, que agrupa una trentena de famílies, farà un acte obert a tothom que desitgi conèixer aquest nou memorial el pròxim 16 de novembre, a les 11 h.

