VÍDEO Denuncien un intent de detenció il·legal a Viladecans

La repressió és visible a cada barri, vila i ciutat de Catalunya.



Intent de detenció il•legal a Viladecans. Quan els Mossos han arribat, han identificat als manifestants i els “policies” han marxat sense identificar-se. pic.twitter.com/oUe3lBLwRq — Ruben Wagensberg (@wagensberg) October 30, 2019

El diputat d'ERC Ruben Wagensberg ha denunciat aquest dimecres un intent de detenció il·legal per part d'agents de paisà. Els suposats policies han intentat reduir un home entre crits de diversos testimonis que exigien la identificació dels agents. L'home a qui intentaven detenir també es resistia i assegurava no haver fet res. Els fets s'han produït prop de l'acte que ha celebrat el PSOE a Viladecans. Segons Wagensberg, quan els Mossos han arribat han identificat els manifestants que hi havia pels voltants i els suposats agents han marxat sense identificar-se, malgrat les reiterades peticions dels testimonis del voltant. "La repressió és visible a cada barri, vila i ciutat de Catalunya", ha denunciat el diputat republicà.

