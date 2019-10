VÍDEO Iceta, cridant: «Gràcies Mossos, gràcies Policia Nacional»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha agraït a crits la tasca dels Mossos, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, del govern espanyol i, també, del conseller d'Interior, Miquel Buch, aquests dies de protestes a Catalunya arran de la sentència. Ho ha dit a les portes de la campanya electoral en l'acte organitzat del PSOE a Viladecans, on també ha intervingut Pedro Sánchez.Iceta, entre aplaudiments, ha agraït la feina feta als cossos i forces de seguretat i ha ressaltat que Buch "ha estat a l'altura de les seves responsabilitats". En contraposició, el líder del PSC ha situat Quim Torra: "Hi ha qui no sap ni quina és la seva responsabilitat. Torra no està a l'altura".El president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha comparat l'extrema dreta espanyola amb l'independentisme més "recalcitrant" en un míting al Cúbic de Viladecans aquest dimecres, abans que aquest dijous comenci oficialment la campanya electoral del 10-N. "No hi ha gaire diferència en allò que diuen. Uns diuen "Visca Catalunya", però hi ha moltes Catalunyes. La ultradreta també diu que existeix només una Espanya", ha proclamat.Sánchez també ha defensat que Catalunya viu una "crisi de convivència" i ha defensat el paper dels Mossos i la policia nacional espanyola durant les mobilitzacions en resposta a la sentència.El primer pas per solucionat aquesta crisi, segons Sánchez, és que Torra truqui el primer a Iceta, i no al propi Sánchez. "Em fa trucades interurbanes cada dia però abans en podria fer d'urbanes", ha ironitzat el líder del PSOE. En aquest sentit, el president espanyol ha demanat a Torra que abans de parlar amb la Moncloa s'adreci a "la meitat dels catalans que no són independentistes".

