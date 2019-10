Sánchez compara l'extrema dreta i l'independentisme «més recalcitrant» a les portes de la campanya

Igual que en la campanya de les darreres eleccions espanyoles, el PSC confia en l’efecte Sánchez per aconseguir la victòria a Catalunya. “Pedro, sempre comptaràs amb el suport absolut del socialisme català. T’ho mereixes i ets l’esperança de molts catalans”, ha conclòs Iceta.

Està previst que Sánchez tanqui la campanya del PSC i del PSOE amb un acte a Barcelona el 8 de novembre a la Fira de Barcelona a Montjuïc i Arran ja ha fet una crida a “impedir-ho”. Una convocatòria per la qual l'organització juvenil de l'esquerra independentista compta amb el suport dels CDR i el Pícnic per la República.

El president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha comparat l'extrema dreta espanyola amb l'independentisme més "recalcitrant" en un míting al Cúbic de Viladecans aquest dimecres, abans que aquest dijous comenci oficialment la campanya electoral del 10-N. "No hi ha gaire diferència en allò que diuen. Uns diuen "Visca Catalunya", però hi ha moltes Catalunyes. La ultradreta també diu que existeix només una Espanya", ha proclamat.Sánchez també ha defensat que Catalunya viu una "crisi de convivència" i ha defensat el paper dels Mossos i la policia nacional espanyola durant les mobilitzacions en resposta a la sentència.El primer pas per solucionat aquesta crisi, segons Sánchez, és que Torra truqui el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i no al propi Sánchez. "Em fa trucades interurbanes cada dia però abans en podria fer d'urbanes", ha ironitzat el líder del PSOE. En aquest sentit, el president espanyol ha demanat a Torra que abans de parlar amb la Moncloa s'adreci a "la meitat dels catalans que no són independentistes".Sánchez ha tret pit de la gestió que el govern espanyol està fent del conflicte polític a Catalunya. “Està fent el que deu i ho està fent sol”. També ha reivindicat els socialistes com els garants de representar la Catalunya no independentista i "oblidada" pel Govern a les eleccions del 10-N.Un relat calcat al d’Iceta, que ha fet servir d’exemple de la “crisi de convivència” la concentració convocada pels CDR i el Pícnic de la República a l’exterior del Cúbic. “No són capaços de respectar les idees dels que no pensen com ells”, ha dit.Iceta ha fet una defensa abrandada dels cossos policials i de les seves actuacions durant les mobilitzacions en resposta a la sentència, i també del conseller d’Interior, Miquel Buch, a qui ha agraït “haver estat a l’altura de la seva responsabilitat”, a diferència de Torra, segons el primer secretari socialista.Iceta ha demanat al president que digui als “violents” que “deixin els carrers”. Uns “violents” a qui ha acusat de “cremar contenidors” i “agredir la policia”. “Això no és un dret”, ha etzibat. El líder socialista també s’ha referit a la convocatòria de vaga estudiantil a les universitats i s’ha compromès a “obrir les universitats”. “Els carrers mai seran d’uns i altres, amb nosaltres seran de tots”, ha etzibat. El primer secretari del partit ha demanat a Torra que parli amb “la mitja Catalunya que no és capaç de veure”, i que en cas contrari dimiteixi.El míting preelectoral ha acabat sense cap referència a l'aposta de model federal que, sobre el paper, defensen els socialistes. Aquest dimarts es va filtrar una part del programa del PSOE pel 10-N, que avui Sánchez ha qualificat d'esborrany, on tampoc hi apareixia cap esment.Una trucada d'urgència del PSC a Ferraz dimarts a la nit va servir perquè el PSOE matisés la seva postura i reafirmés el seu suport a les declaracions de Granada i Barcelona. Un suport que no s'ha explicitat en cap moment a Viladecans, on Pedro Sánchez ha omès qualsevol referència al federalisme, o a la declaració de Barcelons del 2017, que apostava per un estat plurinacional.L'acte preelectoral ha transcorregut mentre fora del Cúbic centenars de persones es manifestaven em rebuig a la visita de Sánchez. Els Mossos d’Esquadra havien blindat el recinte amb tanques i hi han desplegat un cordó policial.Els manifestants havien exhibit pancartes demanant l’alliberament dels presos polítics, així com cartells amb la frase en anglès "Sit and talk", que s’ha convertit en un lema per exigir diàleg al president espanyol en funcions. S’han repetit càntics d'"independència", "Sánchez no ets benvingut" i contra els cossos policials, en una mobilització convocada pel Pícnic per la República i els CDR.

