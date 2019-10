Un mort en un accident frontal entre dos vehicles a la C-16 a Manresa

Una persona ha mort i una altra ha resultat ferida de caràcter greu en un accident frontal entre dos cotxes que s'ha produït aquest dimecres a les 18.20h al punt quilomètric 49 de la C-16 a Manresa en un punt on no hi ha mitjancera per separar els dos sentits de la marxa, abans d'entrar en l'autopista Terrassa Manresa. L'impacte s'ha produït en un tram on els sentits de la marxa estan separats per pilones de plàstic.La víctima mortal ha estat el conductor del cotxe que circulava en el sentit correcte de la marxa i la ferida la que ha envaït els altres carrils. No viatjava ningú més en els dos vehicles. Tots dos han quedat atrapats a l'interior dels vehicles i els Bombers els han hagut d'excarcerar.Es fan desviaments cap a la C-16c. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat tres vehicles de Mossos d'Esquadra, tres de Bombers i dos del SEM.

