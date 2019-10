Les sèries i pel·lícules més terrorífiques per gaudir Halloween a les plataformes

El terror és un dels gèneres cinematogràfics més consumits pel públic general i un dels pilars centrals de la indústria audiovisual. Halloween és una molt bona excusa per endinsar-se en el món de les pel·lícules i sèries que abracen el gènere, des de clàssics que han forjat les bases de la categoria fins a experiments horrorosos que han acabat traumatitzant a la gent.Des deus portem un recull de sèries i pel·lícules a través de les plataformes líders del contingut en streaming. HBO, Filmin, Netflix, Amazon Prime i Movistar Plus omplen el catàleg d'especials per Halloween. Aquesta és la nostra selecció per a un 31 d'octubre absolutament terrorífic.

