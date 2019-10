Centenars de persones protesten a Viladecans per la visita de Sánchez

Manifestants cridats pels CDR prop del míting de Pedro Sánchez a Viladecans. Foto: Andreu Merino

El desembarcament de Pedro Sánchez en la campanya catalana del 10-N ha estat rebut amb protestes de forma immediata. Una hora abans que el president espanyol en funcions i líder del PSOE participi al míting de precampanya del PSC al Cúbic de Viladecans (Baix Llobregat), centenars de persones es manifesten a les portes de l'auditori per expressar el rebuig a la seva visita.Han estat convocades pel Pícnic per la República, i el focus principal de protesta és a la zona on arriben els autocars amb afiliats al partit. Els manifestants repeteixen els càntics de "Llibertat presos polítics" i "independència" davant del cordó policial dels Mossos d'Esquadra, que blinden el recinte.Els CDR també han convocat una protesta a les sis de la tarda a l'estació de Viladecans, que està previst que es traslladi igualment davant del Cúbic.

