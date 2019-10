Hi ha monedes d'altres països que s'assemblen molt a les nostres de 2€ o 1€. Tant si ets client com comerciant, vigila quan te les donin pic.twitter.com/nEjK42RgW6 — Mossos (@mossos) October 30, 2019

Els Mossos han enviat una alerta aquest dimecres a través de Twitter per avisar la ciutadania d'un risc que hi ha amb les monedes d'un i dos euros. Concretament, la policia catalana recorda que hi ha monedes de diversos països que són molt semblants i, per tant, clients i comerciants han de vigilar de no acceptar-ne.Per què? És molt senzill. Malgrat ser molt semblants i, a primer cop d'ull, no veure'n la diferència, aquestes monedes sí que tenen valors diferents. Ho podeu veure en aquest vídeo:

