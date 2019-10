La UAB flexibilitzarà el sistema d'avaluació per facilitar el dret a manifestació

Virginia

El Consell de Govern de la UAB ha acordat introduir una via d'avaluació "excepcional" i "temporal" per algunes matèries. Segons ha explicat la vicerectora de Comunicació,"Vam consultar-ho als serveis jurídics i ens van confirmar que de manera única i excepcional es podia incloure aquesta opció en les guies d'avaluació", ha explicat, que ha remarcat que ara les tretze facultats de la universitat hauran de decidir quines assignatures entren en aquest nou sistema.D'aquesta forma, durant aquest semestre i tenint en compte la situació política i social que es viu a Catalunya, la UAB oferirà als seus estudiants una "doble via d'avaluació". Per una banda tindran la continuada, que és la que s'ha fet fins ara, i per l'altra una "d'excepcional" que serà similar al sistema d'avaluació única que s'ha aprovat en altres centres."Serà, de forma que si els alumnes no superen l'examen, podran tenir una altra oportunitat", ha comentatque ha dit que aquest sistema no s'aplicarà en totes les assignatures i que serà diferent en cada facultat. "Ja s'ha fet un estudi previ a les diferents facultats, tretze en total, però ara els degans es reuniran amb els estudiants i determinaran quines assignatures poden entrar-hi i quines no".Segonsés una forma de garantir la "qualitat en l'avaluació" dels estudiants. Alhora remarca que "no és una opció pensada només per aquells que volen manifestar-se, sinó que també té en compte els que han tingut problemes per poder arribar a la universitat a causa de la situació política actual".La vicerectora ha destacat el fet que aquesta decisió és fruit "del diàleg i del consens" i ha remarcat que fa setmanes que el centre negocia amb els estudiants de forma "madura" per assolir un acord. "No és una decisió fruit de la pressió de cap barricada", ha apuntat.Per la seva banda, Cristina Cambó, portaveu dela la UAB, s'ha mostrat satisfeta amb la decisió del Consell de Govern i ha dit que és una "victòria" perquè garantirà que els estudiants puguin manifestar-se sense tenir repercussions acadèmiques.Amb tot, ha dit que seguiran reclamant a la UAB que es posicioni en contra de la sentència del Tribunal Suprem i que suprimeixi les activitats avaluables. La proposta per flexibilitzar el sistema d'avaluació ha prosperat amb 36 vots a favor i cinc en contra.

