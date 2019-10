El Govern avisa la Moncloa que «el futur de Catalunya al món no es pot impugnar»

El conseller d'Acció Exterior Alfred Bosch ha advertit al govern espanyol que "el futur de Catalunya al món no es pot impugnar" després que el Tribunal Constitucional hagi suspès cautelarment el pla d'acció exterior de la Generalitat. Tot i que Bosch s'ha declarat sorprès pel recurs presentat per Madrid contra el que descriu com a "només un pla", el departament ja treballa en les al·legacions, que haurà de presentar en un termini de 20 dies.El conseller ha remarcat que el pla d'internacionalització del govern català és "legal, legítim i necessari", ja que "cal respondre als ciutadans que reclamen més competivitat, com també a les empreses, a les universitats, sindicats, i a tots els que volen tenir al món una millor posició". Bosch assegura que la suspensió del pla no afecta les delegacions, ja que tenen rang de llei.

