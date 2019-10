Torra s'autoinculpa pel referèndum de l'1-O a la Ciutat de la Justícia

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha desplaçat aquest dijous a la Ciutat de la Justícia per autoinculpar-se pel referèndum de l'1-O, acompanyat de diversos consellers i conselleres. Torra ja va anunciar que s'adheriria a la campanya d'Òmnium Cultural, nascuda com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders polítics i civils de l'independentisme, en la reunió del Govern de fa dues setmanes i va refermar la decisió en la compareixença parlamentària del 17 d'octubre. En la mateixa compareixença va comprometre's a exercir l'autodeterminació abans que acabi la legislatura , és a dir, abans del 2022."He fet el que faran milers de catalans: autoinculpar-me. I ho he fet en solidaritat amb els presos polítics, perquè han estat condemnats per haver organitzat un referèndum. Defensar els drets civils i polítics no és cap delicte. Gràcies, Òmnium per la campanya #JoMinculpo", ha dit el president en un tuit.La campanya d'autoinculpacions d'Òmnium suma centenars d'adhesions als jutjats. Dilluns hi va haver cues a la Ciutat de la Justícia i a diverses instàncies al territori. Fora de Barcelona, en tot cas, aquestes iniciatives s'han limitat a 25 per dia. Fonts de l'entitat asseguren que hi ha 10.000 persones que s'han descarregat el formulari per tal de poder autoinculpar-se. Els líders independentistes han assegurat els últims dies que la sentència, en essència, condemna tots els votants de l'1-O.El gest de Torra arriba poques hores abans que arrenqui la campanya electoral i s'ha produït pràcticament al mateix temps que el vicepresident Pere Aragonès estigués pronunciant una conferència al Fòrum Europa. El president de la Generalitat va participar ahir al vespre a l'arrencada de l'Assemblea de Càrrecs Electes , convocada pel Consell per la República i amb presència de JxCat, ERC i la CUP. També hi va ser Laura Borràs, candidata dels nacionalistes, que avui també s'ha autoinculpat.

