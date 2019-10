El «sí» a la independència guanyaria amb el 58,6% dels vots en un referèndum

El "sí" a la independència seria l'opció guanyadora en cas de celebrar-se un referèndum, segons una enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) feta pública aquest dimecres. El sondeig indica que, en cas de fer-se aquesta consulta, el 46% de catalans optaria pel "sí", un 31,5%, pel "no", un 15,4% s'abstindria, un 1% votaria en blanc i un 6,1% no ho sap o no contesta. Tenint en compte només els vots emesos, per tant, els favorables a la República catalana en serien un 58,6% i els contraris, un 40,1%.Malgrat aquestes dades aparentment positives per als independentistes, el cert és que, quan es formula la pregunta sobre preferències territorials entre els enquestats, un 48,2% es declara contrari a la independència i només un 43,6% en seria partidari. En l'enquesta del 2018, es donava un empat tècnic , ja que llavors un 46,2% defensava la unió amb l'Estat i un 46,1%, la independència -tot i que, tenint en compte que bona part dels unionistes també tenien previst abstenir-se, el "sí" guanyava igualment en un referèndum amb el 59,6% dels vots.La independència com a opció prioritària en cas d'opció múltiple també cau del 39,2% al 36,9% de les respostes (el 2012, havia arribat al 44,2%), per davant de l'autonomia (26,3%), el federalisme (20,8%) o la regió d'Espanya (6,9%). Aquestes enquestes es van fer entre el 25 de setembre i el 23 d'octubre i, per tant, només recullen parcialment l'efecte de la sentència del procés, que es va fer pública el 14 d'octubre.L'ICPS també pregunta per l'actitud dels independentistes i els unionistes i constata que als primers els interessa més aquesta qüestió (93% i 62%, respectivament), així com també en parlen més sovint i participen activament en favor de la seva opció, cosa que explica que, en un referèndum, l'abstencionisme sigui sobretot unionista. En tot cas, els contraris a la independència també són els més preocupats perquè aquesta qüestió provoqui problemes de convivència (88,4%, per un 59,4% entre els independentistes).En relació a les preferències sobre com hauria d'acabar el procés català, un 33,9% aspira a que efectivament s'implementi la independència, per bé que només un 11,3% creu que acabarà passant (un percentatge inferior al d'anys anteriors). Un 45,7%, en canvi, voldria que hi hagués un acord amb l'Estat per augmentar l'autogovern, un horitzó que un 41% creu que ocorrerà. Per contra, tan sols el 14,1% preferiria que el procés s'abandonés sense cap canvi tangible, una opció que preveu que ocorrerà el 26% d'enquestats.Pel que fa a electorats, els votants de JxCat, ERC i CUP són els que voldrien que finalment s'assolís la independència, de forma clarament majoritària, mentre que als de la resta de partits els agradaria que el procés culminés amb un increment de l'autogovern. Tot i això l'elector independentista tampoc no confia en què la República catalana arribi, ja que només un preveu un 32,7% de votants de la CUP, el 31,6% de JxCat i el 19,6% d'ERC.El sondeig també pregunta per la intenció directa de vot, però sense passar-ho per cuina ni fer projecció d'escons. Segons aquesta, el PSC tindria un augment notable de vots el 10-N i podria ser primera força a Catalunya, mentre que Cs s'enfonsaria i la CUP entraria amb el 6% de vot sobre cens, nodrint-se del gruix de votant de Front Republicà i pessigant suports d'ERC, comuns i JxCat, per aquest ordre.En cas d'unes eleccions al Parament, en canvi, ERC augmentaria molt la seva intenció directa de vot essent primera força destacada, mentre que el PSC se situaria en segon lloc, lluny dels republicans i per davant de JxCat. Els comuns serien quarta força superant la CUP, Cs i PP. Segons aquestes dades, l'independentisme sumaria el 54,2% dels vots emesos, per bé que es tracta d'intenció directa i, per tant, no es poden fer projeccions. Oriol Junqueras, igualment, és el polític més valorat i l'únic que aprova, amb un 5,8.

Enquesta de l'ICPS by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor