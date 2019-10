El portal tecnològic més influent del món es fa ressò de l'ofensiva de la Guàrdia Civil contra el Tsunami

TechCrunch, el portal tecnològic més influent del món, parla de la petició de la Guàrdia Civil per restringir l'accés a l'APP del #TsunamiDemocràtic.



El portal tecnològic considerat més influent del món, TechCrunch, s'ha fet ressò de la persecució de la Guàrdia Civil contra el Tsunami Democràtic. En un article publicat avui, el web explica per als més de deu milions de seguidors que té a Twitter què és el Tsunami, què reivindica i com funciona la seva aplicació, que encara es pot descarregar a través de Telegram. L'article també explica el procés català, el judici al Tribunal Suprem, la situació de l'expresident Carles Puigdemont a l'exili i la repressió policial de l'1-O.Tot plegat després de la nova maniobra de l'estat espanyol per tombar aquesta plataforma. Aquest dimecres s'ha fet pública una carta de la Guàrdia Civil adreçada a la plataforma digital GitHub, que pertany a Microsoft i que acull el codi de la pàgina web i l'aplicació del moviment que aspira a vehicular grans accions de protesta contra la sentència de l'1-O.En l'escrit de l'Institut Armat, que ha fet públic el mateix portal web, es qualifica el Tsunami com una "organització criminal que impulsa la comissió d'atacs terroristes". De fet, la Guàrdia Civil diu que aquesta afirmació està "confirmada" per una investigació que està duent a terme l'Audiència Nacional, la qual vam conèixer el matí de la vaga general.El moviment ha denunciat públicament un "nou pas repressiu" de l'Estat i "equiparant la llibertat d'expressió i el dret de protesta amb actes terroristes".

