Experts de l'ONU alerten que Espanya podria estar violant el dret a l'habitatge

El Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides ha avisat Espanya que desnonar una família sense tenir en compte la seva "vulnerabilitat" és una violació del dret a l'habitatge.En les conclusions d'una queixa presentada per una mare i els seus fills que van ser desnonats, els experts de l'organisme critiquen que no es fes un "examen de proporcionalitat" per part de les autoritats abans de l'execució del desnonament i insten l'estat a "prendre les mesures necessàries" per garantir que les persones desnonades tinguin un habitatge alternatiu, així com a "eliminar l'exclusió automàtica de les llistes de sol·licitants d'habitatge a aquelles persones que ocupen un habitatge per estat de necessitat sense títol legal".Les conclusions del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides arriben després que la família fos desnonada com a conseqüència de la petició d'un banc, que era el propietari legal de l'habitatge. La família havia estat pagant el lloguer a una persona que no era el propietari legal del pis.En el text de conclusions, els experts demanen a Espanya que desenvolupi un marc normatiu perquè les autoritats judicials facin un "examen de proporcionalitat" abans dels desnonaments, així com que asseguri que les persones afectades poden apel·lar la decisió de les autoritats judicials pel que fa a aquest examen.A més, insten Espanya a fer "tots passos indispensables" perquè les persones desnonades que no tenen recursos puguin tenir un habitatge alternatiu i a elaborar un "pla integral per garantir el dret a un habitatge adequat per a persones amb ingressos baixos".Finalment, els experts reclamen "garanties de no repetició" a Espanya i recorden que té "l'obligació de prevenir violacions similars en el futur". Ara, l'estat ha de presentar en els pròxims sis mesos una resposta per escrit que inclogui les mesures que a pres seguint les recomanacions del comitè.

