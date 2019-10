L'Assemblea de Càrrecs Electes neix com a «institució republicana» per culminar la independència

Fundació de l'Assemblea de Càrrecs Electes Foto: Paula Roque

Fundació de l'Assemblea de Càrrecs Electes Foto: Paula Roque

L'Assemblea de Càrrecs Electes s'ha constituït aquest dimecres a Barcelona com un dels organismes que ha de servir per rebutjar la sentència del Tribunal Suprem i per traçar un nou rumb cap a la independència. Uns 2.000 alcaldes, regidors, diputats, senadors i eurodiputats s'han desplaçat al Palau de Congressos de Catalunya, a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, per participar en la trobada fundacional de l'Assemblea, que tindrà al capdavant un grup promotor amb totes les ànimes del sobiranisme "Hem de dir a la ciutadania que no abandonarem el camí emprès. Avui, quan constatem que l'Estat no dialoga sinó que condemna, i que sabem que no aconseguirem res que no sigui pels nostres mitjans, avui que ens sabem més forts i més determinats que fa dos anys, des d'aquesta Assemblea ens toca enviar un missatge nítid a tots els catalans mobilitzats: ens posem a caminar amb agenda pròpia. Parlarem de República, de procés constituent", ha recalcat Carles Puigdemont, encarregat d'obrir l'acte davant dels electes congregats. "Caminarem pel camí central de la sobirania i no des del carrer estret dels falsos constitucionalistes", ha destacat."Sóc conscient de les dificultats que han de venir", ha apuntat Puigdemont, en referència a la sentència del Tribunal Suprem, la situació a l'exili -on va arribar fa dos anys exactes- i a la presó. "L'Estat té tanta fúria que no sap com contenir la pulsió repressora. No han estat anys fàcils per a ningú", ha destacat l'expresident, que ha denunciat la "repressió de baixa intensitat" existent per "autocensurar" l'independentisme i renunciar a l'objectiu final.L'Assemblea, ha dit, s'ha de centrar en sortejar la "repressió latent". "És una resposta republicana des del seu naixement. És una entitat alliberada de servituds i censures", ha destacat Puigdemont. "Després de la sentència, recuperem la iniciativa. Recuperem el camí que mai hem abandonat, que és el del reconeixement definitiu de la República catalana, internament i externament", ha destacat el dirigent independentista.El grup promotor està format per Elsa Artadi (regidora de JxCat a Barcelona i diputada al Parlament), Carmina Blay (alcaldessa de Montbrió del Camp), Aurora Carbonell (alcaldessa de Sitges i diputada al Parlament per part d'ERC), Jordi Coronas (regidor dels republicans a Barcelona), Najat Driouech (diputada d'ERC a la cambra catalana), Anna Erra (alcaldessa de Vic i diputada de JxCat), Marta Llorens (regidora de la CUP a Reus), Carles Luz (alcalde de Gandesa), Marta Madrenas (alcaldessa de Girona i diputada de JxCat), Miquel Pueyo (alcalde de Lleida), Marc Solsona (alcalde de Mollerussa i diputat de JxCat) i Dolors Sabaté (exalcaldessa de Badalona).L'encarregat de convocar l'organisme ha estat Puigdemont com a president del Consell per la República. En una roda de premsa celebrada a Brussel·les pel segon aniversari de l'1-O, Puigdemont va anunciar que l'Assemblea es posaria en marxa en el moment que arribés el veredicte. La setmana passada, per carta, es va posar en contacte amb els càrrecs electes del país per proposar-los reunir-se el dimecres 30 d'octubre . El ritme d'inscrits ha fet que s'hagin omplert les places disponibles.L'Assemblea de Càrrecs Electes s'havia de posar en marxa la tardor del 2017, pensant especialment en un escenari de suspensió de les institucions catalanes. Estava promoguda per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), que juntament amb l'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha participat activament en l'acte d'aquest dimecres a Barcelona. Les dues entitats ja van congregar més de 800 alcaldes al Palau de la Generalitat aquest dissabte per rebutjar la sentència

