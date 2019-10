Societat Civil Catalana denuncia Elisenda Paluzie per odi i apologia de la violència

Societat Civil Catalana ha registrat aquest dimecres la denúncia que va anunciar ahir dimarts contra la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, per un presumpte delicte d'odi i d'apologia de la violència. L'entitat unionista considera que Paluzie va fer una "valoració positiva de la violència" en afirmar que els aldarulls arran de la sentència del Tribunal Suprem sobre el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 han permès que el procés independentista i les seves reivindicacions tinguin presència internacional "de manera continuada".El text presentat a la Fiscalia pel vicepresident de l'entitat, Xavier Marín, i els vocals Sonia Reina i Manuel Miró veu "provada" la connexió entre les paraules de Paluzie i "els actes vandàlics i violents dels anomenats Comitès de Defensa de la República (CDR)". També retreu a la presidenta de l'ANC que no condemnés els fets i que atribuís la violència a l'Estat, fet en què hi veu "discurs d'odi" contra les institucions espanyoles.En una atenció als mitjans, Marín ha afirmat que l'entitat "aturarà en sec qualsevol tipus de crida a la violència" i que les manifestacions "absolutament irresponsables" de Paluzie no podien ser ignorades. "No estem disposats al fet que es torni a incendiar Barcelona", ha continuat, i ha justificat la denúncia "pel bé de la democràcia a Catalunya".Dimarts, SCC havia anunciat que denunciaria Paluzie per haver dit que els aldarulls han permès que el procés independentista i les seves reivindicacions tinguin presència internacional "de manera continuada"."Tothom té dret a pensar i a tenir la ideologia que vulgui, però el que no tolerarem és que es realitzin declaracions que fomentin l'odi i facin apologia de la violència", afirmava dimarts l'organització.

